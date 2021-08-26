"Крымская платформа" показала, что "усталости от Украины", которую активно пытается раскручивать РФ - нет, - нардеп "Голоса" Бобровская
Об этом заявила нардеп фракции "Голос", секретарь комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Соломия Бобровская, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Радует, что наши соседи были представлены главами государств и правительств. Представители основных союзников в Европе и за океаном также присутствовали. Кое-где хотелось бы более высокого уровня представительства от них. В частности, вопрос касается того, почему Германию и США представляли министры энергетики - трудно не провести параллели с "Северным потоком". Также можно было бы лучше прорабатывать связи со странами Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, которые на саммите представлены не были", - подчеркнула парламентарий.
По словам Бобровской, "Крымская платформа" - это инструмент мягкой силы.
"Она не может заставить вывести российские войска из Крыма напрямую. Но она является средством консолидации международной поддержки и содержания вопроса Крыма на повестке дня мирового сообщества. Россия, по сути, аналогичные мероприятия и объединения с участием маргинальных европейских политиков организует уже несколько лет. Поэтому нам нужно очень активно работать в рамках "Крымской платформы" и развивать это направление", - добавила нардеп.
Парламентарий отметил, что первый форум "Крымской платформы" был учредительным.
"Украина продемонстрировала, что "усталости от Украины", которую активно пытается раскручивать РФ - нет. Что наши союзники - с нами. Наконец, на Саммите так или иначе были представлены 46 государств. Крымская платформа - это площадка для продвижения украинской точки зрения на конфликт, для защиты украинских интересов. Это не быстрые результаты. Это длинная и методическая работа, которая даст свои плоды в перспективе даже не месяцев, а лет", - подытожила Бобровская.
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