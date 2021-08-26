За члена Комиссии по регулированию азартных игр, подозреваемого в получении $90 тыс. взятки, внесли 5 млн грн залога, - пресс-секретарь ВАКС
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За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении взятки, внесли более 5 миллионов гривен залога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".
"За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесен залог в полном размере. Средства внесены вчера физическим лицом, о чем суд предоставил соответствующую справку", - отметила она.
Чемерис напомнила, что арестованных обычно освобождают из-под стражи сразу после того, как по месту содержания предоставляют справку о внесении залога.
Как сообщалось, член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч. 22 августа подозреваемый в получении взятки был отправлен под арест.