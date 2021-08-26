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За члена Комиссии по регулированию азартных игр, подозреваемого в получении $90 тыс. взятки, внесли 5 млн грн залога, - пресс-секретарь ВАКС

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За члена Комиссии по регулированию азартных игр, подозреваемого в получении $90 тыс. взятки, внесли 5 млн грн залога, - пресс-секретарь ВАКС
За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, подозреваемого в получении взятки, внесли более 5 миллионов гривен залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей внесен залог в полном размере. Средства внесены вчера физическим лицом, о чем суд предоставил соответствующую справку", - отметила она.

Чемерис напомнила, что арестованных обычно освобождают из-под стражи сразу после того, как по месту содержания предоставляют справку о внесении залога.

Как сообщалось,  член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч22 августа подозреваемый в получении взятки был отправлен под арест.

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Топ комментарии

  • Виктор Ле
    Своїх не кидають. Як і Татарова - відмажуть. То Журавель три дні помирав...
  • jklpqrs
    В дополнение к этой радостной вести краткое содержание предыдущих нескольких дней:
    Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги(давно пора).
    Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся( ).
    Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет(печалька)
    "Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты(может надо закопать в дороги автодор?)
  • Василь Довганенко 7230397a
    І де він такі гроші взяв? Скарби Гетьмана Полуботка?
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