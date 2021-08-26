Паралимпиада-2020: украинская пловчиха Мерешко установила мировой рекорд на дистанции 200 метров
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Украинская пловчиха Елизавета Мерешко в квалификационном заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио установила мировой рекорд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.
"Сегодня Украина только просыпается, а мы уже имеем с утра рекорд мира у Лизы Мерешко на предварительных заплывах", - говорится в сообщении в Facebook.
Согласно данным на сайте Паралимпиады, Мерешко проплыла дистанцию за 2 минуты 56,90 секунд, на 0,52 секунды опередив американку Элизабет Маркс.
Как сообщалось, днем ранее Мерешко завоевала золото на дистанции 50 метров вольным стилем.