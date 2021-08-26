Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу в пяти направлениях.
Об этом глава МИД сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, саммит "Крымской платформы" - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.