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Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы

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Кулеба назвал пять направлений "Крымской платформы": Это начало большой работы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после запуска Крымской платформы Украина продолжит работу в пяти направлениях.

Об этом глава МИД сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, саммит "Крымской платформы" - это начало большой работы, которая будет разворачиваться по пяти направлениям:

- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушению прав человека;
- обеспечения безопасности и свободы судоходства;
- преодоления экономических и экологических последствий оккупации.

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Топ комментарии

  • Герхард
    - укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
    - применение санкций;
    - противодействие нарушению прав человека;
    - обеспечения безопасности и свободы судоходства;
    - преодоления экономических и экологических последствий оккупации


    Вы прослушали перечень того, что ЗЕ просрал еще 2 года назад в исполнении ручной Кулебяки Ермака.
  • Герхард
    Именно.

    Но ЗЕ все это похерил, когда позволил Роисе вывернуться из-под решения Морского трибунала.
    И все исключительно для самопиара на "спасении моряков", которые и так бы вернулись на абсолютно законных основаниях через пару недель, но не как нарушители границы РФ, а как незаконно захваченные в украинских территориальных водах.
  • Oljik
    Це те чим успішно займався попередник, а тепер Шмаркля хоче все це під своєю афішою.
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