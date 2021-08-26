Препараты по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту, - НСЗУ

Лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" можно получить только по электронному рецепту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

"Доступные лекарства можно получить только по электронному рецепту. Напоминаю, при каких условиях. Пациент выбрал врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, заключив с ним декларацию. Пациент имеет установленный диагноз соответствующего хронического заболевания. Это диабет второго типа, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания. А с первого октября к этой программе прибавится сахарный диабет и несахарный диабет, расстройства психики и поведения, эпилепсия. А также пациент лечится амбулаторно, а не в стационаре", - объяснила она.

По ее словам, врач, с которым пациент заключил декларацию, имеет право выписать электронный рецепт на "Доступные лекарства" в количестве, предусмотренном для трехмесячного курса лечения, учитывая нормы отпуска препарата.

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