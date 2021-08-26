Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.
По его словам, попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.
"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.
Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси".