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Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"

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Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Российской Федерации. Он заявил о желании россиян приватизировать чужое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", - заявил Кулеба.

По его словам, попытки Москвы называться центром - они не новые, они были и сотни лет назад.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", - заявил он.

Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси".

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Топ комментарии

  • Eispickel
    Язык - болгарский;
    имена - греческие;
    фамилии - болгарские;
    название страны - украли у украинцев;
    флаг - украли у голландцев;
    герб - украли монголов;
    матрешку - украли у японцев;
    самовар - украли у иранцев;
    водку - украли у поляков;
    вакцину - украли у американцев…
    Русня, а у вас хоть что-то свое есть?
  • Омерзительный
    У них только репа. Хотя не удивлюсь, если и репу украли. Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру" - Цензор.НЕТ 5721
  • Oljik
    Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру" - Цензор.НЕТ 3467
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