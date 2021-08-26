Замминистра обороны Британии о вероятности теракта в аэропорту Кабула: Может произойти в ближайшие часы

Теракт в аэропорту Кабула (Афганистан), из-за угрозы которого приостановлена эвакуация, может произойти в ближайшие часы. Также есть угроза атаки на центры, в которых проводится оценка беженцев перед эвакуацией.

Об этом Sky News заявил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "мрачная реальность" состоит в том, что разведка все более уверена в том, что нападение может произойти в аэропорту Кабула или центрах, используемых для беженцев.

В то же время он утвердительно ответил на вопрос, может ли теракт в аэропорту Кабула произойти в ближайшие часы.

"В результате этого (угрозы теракта. - Ред.) мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле - уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций", - отметил Хиппи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула