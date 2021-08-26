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На перелеты гражданских самолетов из Афганистана Украина не тратила госсредства, - Кулеба

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На перелеты гражданских самолетов из Афганистана Украина не тратила госсредства, - Кулеба
Украина не расходовала средства государственного бюджета на перелеты из Афганистана двух гражданских самолетов, которыми эвакуировала граждан Украины и иностранцев.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас мы вывезли два самолета гражданских и один военный. Военный самолет финансируется за счет государственного бюджета, но это не в бюджете МИД, потому мне здесь нечего сказать... Что касается двух гражданских самолетов, которыми мы вывозили граждан, то за пролеты этих самолетов Украинское государство ничего не платит - эта эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и собственниками этих самолетов. Но мы деньги бюджета на финансирование именно перелета этих самолетов не выплачивали", - отметил министр.

По словам Кулебы, в этом и заключается искусство дипломатии - быстро находить такие комбинации и такие договоренности, которые позволяют быстро спасать граждан Украины.

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Топ комментарии

  • NavigatorUR
    ..так владельцы самолётов В-737 авиакомпании *Крила України*, самолёты которой и выполнили два эвакуационных рейса .. даже в фантастическом сне не могли бы подумать, что зелёная мразь выплатит хоть какие то деньги авиакомпании. Хотя бы за керосин!!!! Зато пиарились и врали отчаянно... приписывая себе организацию этих рейсов. О чём можно говорить, если даже МИД Украины не смог договорится с МИД Туркменистана и получить разрешение на пролёт нашего военного Ил-76. В результате пришлось лететь с посадкой в Пакистане... и почти на ТРИ часа больше. Реальный вывод!! МИД Украины никакого отношения к эвакуации граждан Украины двумя самолётами с Афганистана НЕ ИМЕЕТ!!! Но врёт отчаянно и безбожно!!! Что же заставило Кулебу так отчаянно признаться?
  • jklpqrs
    Ну да, талибы оплатили...На самом деле такие вопросы как раз должно решать государство. Это тот случай, когда государство должно оплатить эти расходы и никого другого не вмешивать в вопрос. При этом не забывают списать долги фирташам и коломойскому(а это более 50 млрд). И что получается: на радость зебобикам выпускают картинку о бесплатности спасения людей. Зебобики в восторге и уже не помнят про то, что олигархам хотят списать десятки миллиардов долга перед бюджетом.
  • Nikos KGB
    талибы заправляли???)
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