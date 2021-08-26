COVID-сертификат содержит чувствительные медицинские данные о человеке, - Минцифры

Среди других документов в приложения "Дія" ковидный сертификат содержит чувствительные медицинские данные о человеке, поэтому, по требованиям, необходимо согласие на обработку персональных данных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

"Ковидный сертификат, в отличие от паспорта, от всего прочего, содержит чувствительные медицинские данные о человеке, поэтому для того, чтобы он появился, надо открыть раздел "меню-услуги", выбрать "ковидные сертификаты" и подтвердить согласие на передачу медицинских данных, потому что это такие требования и по правам человека, и по всей работе с персональными данными человека, и иначе быть не может", - отметил он.

Для того, чтобы пройти фото-ID, селфиться не нужно: "Есть зеленая рамка, четыре уголка. Вот обычно большинство обращений, когда к нам приходило, человек пытается туда вместить шею, прическу и тому подобное. Этого всего не нужно, то есть у нас в паспорте шея не играет никакой роли, то есть зеленая рамка должна быть от подбородка до лба, прическа - не важно, и желательно, чтобы фон был более или менее контрастным".

Также, по его словам, фон не обязательно должно быть белым, и неважно, носит ли человек очки.

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