Рассмотрение апелляции генерала Павловского перенесли на 6 сентября из-за "минирования" суда, - адвокат Черненко
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом сообщил адвокат Павел Черненко.
По его словам, очередная отсрочка апелляционного заседания свидетельствует о сознательном затягивании процесса.
"Сегодня мы были готовы слушаться даже несмотря на заминирование. Для нас совершенно очевидно, что такое минирование, скорее всего, с подачи ГБР, поскольку только они заинтересованы в затягивании этого процесса. Предварительное судебное заседание с неявкой прокуроров об этом убедительно свидетельствует", - подчеркнул Черненко.
Адвокат убежден, что таким образом ГБР и Офис Генерального прокурора не дают посмотреть очевидно незаконные постановления следственного судьи Соколова.
"Апелляционная инстанция назначила следующее заседание на 6 сентября, хотя уже 2 сентября истекает срок досудебного расследования, а следовательно, и действие обжалуемого определения. То есть, никакого смысла рассматривать наши апелляционные жалобы 6 сентября нет", — добавил Черненко.
Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.
Напомним, ранее Печерский райсуд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн. Его обвинили в поставках военной техники якобы низкого качества.
Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.