Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 630 случаев, умерли за сутки 820 пациентов, что является максимальным числом скончавшихся за все время пандемии. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 820 человек – это максимальное число умерших за время пандемии. 14 августа в РФ суточная смертность от COVID-19 составила 819 человек, после этого число летальных исходов в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля – 762 человека, после этого суточная летальность вновь начала расти – накануне, в среду, от коронавируса умерли 809 человек.

При этом статистика суточного заражения за этот же период также демонстрировала небольшое снижение – с 14 августа, когда за сутки заболели 22,1 тыс. человек, число заражений опустилось до 18,8 тысяч к 24 августу. Накануне в стране заболели 19,5 тысяч граждан.

По выздоровлении в России был выписан 19 661 пациент.

Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве – 54, в Санкт-Петербурге 38 смертей, 34 человека умерли в Краснодарском крае.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1712 новых случаев коронавируса за сутки, 2 463 человека выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев коронавирусной инфекции, 179 243 умерших и 6 млн 092 тыс. 818 выписанных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка коронавируса ожидается в Украине в сентябре-октябре, - прогноз экспертов в сфере здравоохранения

По информации оперативного штаба, еще 1301 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 726 - в Московской области, 531 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 475 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 446 - в Красноярском крае, 403 - в Нижегородской области, 432 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 377 - в Челябинской области, 358 - в Ставропольском крае, 353 - в Волгоградской области, 346 - в Оренбургской области, 331 - в Крыму, 309 - в Хабаровском крае, 302 - в Башкирии, по 288 - в Ульяновской и Астраханской областях, 264 - в Архангельской области, 260 - в Алтайском крае, 254 - в Тюменской области, 252 - в Краснодарском крае, 253 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Согласно данным оперштаба о смертности, еще 33 пациента скончались за сутки в Свердловской области, по 28 - в Пермском крае и Нижегородской области, 27 - в Воронежской области, 25 - в Ростовской области и Красноярском крае, 23 - в Челябинской области, 22 - в Самарской, 20 - в Саратовской области, 19 - в Пензенской, 18 - в Ставропольском крае, 17 - в Тюменской, 16 - в оккупированном Крыму и 16 в Волгоградской области, Удмуртии, 15 - в Московской области, по 14 - в Башкирии и Иркутской области, 13 - в Оренбургской области, 12 - в Дагестане, по 11 - в Брянской и Новосибирской области.

По 10 летальных случаев в Астраханской, Ульяновской областях, Чувашии, Хакасии, по девять - в Липецкой, Тверской, Мурманской областях, 8 - во Владимирской, по семь - в Ярославской области, Коми, Приморском рае, по шесть - в Курской, Рязанской, Смоленской, Вологодской областях, Чечне и Марий Эл, по пять - в Севастополе, Кемеровской области, Омской, Якутии. По четыре смерти в 5 регионах, по три - в 10, по два - в восьми.

По одному умершему в Карелии, Кабардино-Балкарии и Камчатском крае.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 176,7 млн тестов на COVID-19, из них 567 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 226 тыс. 311 человек.