Россия снова бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 820 пациентов. Лидеры - Москва и Питер
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 820 человек – это максимальное число умерших за время пандемии. 14 августа в РФ суточная смертность от COVID-19 составила 819 человек, после этого число летальных исходов в стране постепенно снижалось. 22 августа количество умерших было минимальным с июля – 762 человека, после этого суточная летальность вновь начала расти – накануне, в среду, от коронавируса умерли 809 человек.
При этом статистика суточного заражения за этот же период также демонстрировала небольшое снижение – с 14 августа, когда за сутки заболели 22,1 тыс. человек, число заражений опустилось до 18,8 тысяч к 24 августу. Накануне в стране заболели 19,5 тысяч граждан.
По выздоровлении в России был выписан 19 661 пациент.
Наибольшее число скончавшихся по-прежнему в Москве – 54, в Санкт-Петербурге 38 смертей, 34 человека умерли в Краснодарском крае.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 1712 новых случаев коронавируса за сутки, 2 463 человека выздоровели.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 824 тыс. 540 случаев коронавирусной инфекции, 179 243 умерших и 6 млн 092 тыс. 818 выписанных.
По информации оперативного штаба, еще 1301 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 726 - в Московской области, 531 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 475 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 446 - в Красноярском крае, 403 - в Нижегородской области, 432 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 377 - в Челябинской области, 358 - в Ставропольском крае, 353 - в Волгоградской области, 346 - в Оренбургской области, 331 - в Крыму, 309 - в Хабаровском крае, 302 - в Башкирии, по 288 - в Ульяновской и Астраханской областях, 264 - в Архангельской области, 260 - в Алтайском крае, 254 - в Тюменской области, 252 - в Краснодарском крае, 253 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.
Согласно данным оперштаба о смертности, еще 33 пациента скончались за сутки в Свердловской области, по 28 - в Пермском крае и Нижегородской области, 27 - в Воронежской области, 25 - в Ростовской области и Красноярском крае, 23 - в Челябинской области, 22 - в Самарской, 20 - в Саратовской области, 19 - в Пензенской, 18 - в Ставропольском крае, 17 - в Тюменской, 16 - в оккупированном Крыму и 16 в Волгоградской области, Удмуртии, 15 - в Московской области, по 14 - в Башкирии и Иркутской области, 13 - в Оренбургской области, 12 - в Дагестане, по 11 - в Брянской и Новосибирской области.
По 10 летальных случаев в Астраханской, Ульяновской областях, Чувашии, Хакасии, по девять - в Липецкой, Тверской, Мурманской областях, 8 - во Владимирской, по семь - в Ярославской области, Коми, Приморском рае, по шесть - в Курской, Рязанской, Смоленской, Вологодской областях, Чечне и Марий Эл, по пять - в Севастополе, Кемеровской области, Омской, Якутии. По четыре смерти в 5 регионах, по три - в 10, по два - в восьми.
По одному умершему в Карелии, Кабардино-Балкарии и Камчатском крае.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 176,7 млн тестов на COVID-19, из них 567 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 226 тыс. 311 человек.