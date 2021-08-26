Суд запретил переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова в Одессе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской Солидарности" об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий", - рассказала депутат Одесского городского совета от "ЕС" Жанна Мандрыченко.
Речь идет о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези.
Депутат напомнила, что с 2015 года в Украине действует Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и т.д.