Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе, - замгенсека Джоанэ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает политику "открытых дверей" одной из самых успешных в истории Альянса и напоминает, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО было подтверждено на самом высоком уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе. Я призываю наших украинских друзей придерживаться курса и продолжать готовиться через внутренние реформы, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - подчеркнул Джоанэ.

По его словам, политика открытых дверей - одна из самых успешных политик в истории НАТО.

"Многие страны присоединились к Альянсу после окончания коммунизма. Политика открытых дверей также есть в Вашингтонском договоре, поэтому она является частью нашей конституции. Решения Бухарестского саммита в силе. Они были приняты союзниками, и они остаются. Я думаю, что самое важное политическое подтверждение Политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии в НАТО, было сделано лидерами НАТО на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так", - добавил замгенсека НАТО.

На вопрос о том, какую роль российский фактор играет для НАТО при принятии решения по плану действий по членству в НАТО для Украины заместитель генсека подчеркнул, что сама суть НАТО и ЕС заключается в том, что они существуют на фундаментальном предположении, что период сфер влияния в Европе навсегда исчез.

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