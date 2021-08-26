На фестивале Bouquet Kyiv Stage 2021 покажут ретроспективу украинского кино за 30 лет Независимости

С 28 августа по 1 сентября фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2021 представит своим посетителям ретроспективу "30 лет украинского кино". Кинопоказы пройдут в "Софии Киевской".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организаторов фестиваля, тема нынешнего Bouquet Kyiv Stage - "Мы. Между прошлым и будущим". Кинопрограмма фестиваля подобрана в соответствии с этим лозунгом, собрав фильмы, которые были сделаны за 30 лет независимости Украины.

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Программный директор фестиваля Владимир Войтенко отмечает, что это будет уникальная возможность увидеть ленты, в частности, короткометражные, которые при других условиях вряд ли будет возможность посмотреть в одном месте в Украине.

В общем в течение пяти дней зрителям продемонстрируют около сорока картин, которые объединены в десять интересных "кинобукетов".

Среди лент, которые запланированы к показу "Топор" (1995) Владимира Тихого, "Между теней" (2019) Александра Стоколенко, "Против солнца" (2004) и "Сумерки" (2013) Валентина Васяновича, "Мама умерла в субботу на кухне "(2009) и "Слава" (2020) Максима Васяновича, "Года мои... "(2013) Владимира Гончарова, "Помин" (2012) Ирины Цилык, "Мандрагора" (2014) Марыся Никитюк, "Путники" Игоря Стрембицкого, "Шел трамвай девятый номер" Степана Коваля и другие.

Запланирован также анимационный "кинобукет", на котором покажут, в частности, фильмы "Петровка-реквием" (2018), "Хроники одного города" (2017) Евгения Сивоконя, "Пуповина" (2018) и "Хозяюшка" (2020) Александра Бубнова.

Инициатор и куратор фестиваля "Кинобукет" - продюсер Андрей Ризоль. Организатор - Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!".

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Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage был основан 2018 года в Киеве. Традиционно проходит в последние дни лета в саду заповедника "София Киевская". В этом году он пройдет с 27 августа по 3 сентября. Программа фестиваля.

Организаторы фестиваля - культурный центр Дом Мастер Класс и Национальный заповедник "София Киевская".

Учредители фестиваля позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Необходимо оплатить только за входной билет на территорию "Софии Киевской".