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Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин

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Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин
При некоторых условиях есть угроза попасть за границей в трудовое рабство, предостерегают эксперты.

Тяжелый труд, отсутствие соцгарантий, слабая охрана труда – так описывает свои зарубежные заработки значительная часть украинских трудовых мигрантов. Оставляет желать лучшего и личная безопасность гастарбайтеров в других странах, добавляют эксперты. Достаточно вспомнить последние этнические конфликты в европейских столицах. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Посмотрите на трудовых мигрантов из арабских стран, из африканских стран – они очень быстро создают радикальные ячейки – языковые, культурные, религиозные. Они подстраивают общество, куда приезжают, под свои культурные и языковые потребности", – говорит Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.

Специалисты добавляют: в Украине таких проблем пока нет.

Впрочем, существует другая угроза, говорят специалисты, – вероятность попасть в трудовое рабство, что  отмечает Олег Пендзин: "Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники".

Топ комментарии

  • burunduk
    а в Украине не рабство трудовое? когда всю жизнь отпахал за копейки,-а пенсию тебе хрен. Уж лучше там в рабстве за деньги,чем тут за бесплатно.
  • Серая Лиса
    Как альтернативу, в Украине предлагают другие виды рабства - тарифное, зарплатное, субсидийное, чиновничье, бандитско-ментовское и прочее.
  • Sav UA
    Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей...

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    ....а самое главное-без надлежащего налогообложения заробитчан! Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 3705 Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин - Цензор.НЕТ 4543
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