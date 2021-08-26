Без надлежащей защиты, без страхования рисков за границей заробитчане могут попасть в трудовое рабство, - Пендзин

При некоторых условиях есть угроза попасть за границей в трудовое рабство, предостерегают эксперты.

Тяжелый труд, отсутствие соцгарантий, слабая охрана труда – так описывает свои зарубежные заработки значительная часть украинских трудовых мигрантов. Оставляет желать лучшего и личная безопасность гастарбайтеров в других странах, добавляют эксперты. Достаточно вспомнить последние этнические конфликты в европейских столицах. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Посмотрите на трудовых мигрантов из арабских стран, из африканских стран – они очень быстро создают радикальные ячейки – языковые, культурные, религиозные. Они подстраивают общество, куда приезжают, под свои культурные и языковые потребности", – говорит Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.

Специалисты добавляют: в Украине таких проблем пока нет.

Впрочем, существует другая угроза, говорят специалисты, – вероятность попасть в трудовое рабство, что отмечает Олег Пендзин: "Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники".