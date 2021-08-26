Только возвращение в Украину трудовых мигрантов обеспечит рост экономики на 5-7%, - эксперты

Государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну, говорят специалисты.

Значительная часть украинских заробитчан рассказывают о своей работе за рубежом как о тяжелом труде, отсутствии социальных гарантий и минимальных мерах по охране труда. Эксперты отмечают: особенно это касается тех, кто занят на сезонных сельхозработах. При этом и жилье, и питание, которыми "заманивают" трудовых мигрантов, обычно предлагается дешевле всего. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. Без гарантий, что с ними надлежащим образом рассчитаются. Более того, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют разрушительно, причем не рассчитываются с ними должным образом", – объясняет Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.

Государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну. Только таким образом можно обеспечить рост экономики на уровне 5-7%, о котором говорят чиновники.

"Мир становится более прагматичным, конкуренция за людей будет только расти. И выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе – зависит только от нашей власти. Нужно менять страну – не только в лозунгах, когда нам предлагают политики перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не своими ушами, а своими карманами", – подчеркивает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.