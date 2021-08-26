В шести областях наибольший риск распространения COVID-19. Критическим регионом является Буковина, - KSE

В Украине шесть регионов демонстрируют высокие показатели госпитализаций больных коронавирусом. Черновицкая область имеет наихудшую статистику.

Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Критическим регионом сейчас является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах...более трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе", - сказал он.

Эксперт отметил, что по последним данным в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 83 человека на 100 тысяч населения.

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций - 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом - 36%.

Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%.

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Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

"Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", - добавил эксперт.