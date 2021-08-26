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Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку

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Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку
Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявляет о готовности двигаться в ногу со временем. Так, они разрешат женщинам выходить из дому без сопровождения мужчин, но запретят музыку.

Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно: это относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина. - Ред.)", - сказал он.

При этом пока женщинам Афганистана рекомендуют все равно оставаться дома - до тех пор, пока все члены группировки не научатся, как правильно себя с ними вести.

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Кроме этого, в Афганистане нельзя будет слушать музыку.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку. - Ред.) вместо того, чтобы оказывать на них давление", - сказал Муджахид.

Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Вот проблемы у людей - нельзя женщине на улицу выйти, музыку нельзя включить, с непокрытой головой или без бороды ходить проблема . . .

    Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .

    Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".

    Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 5629
  • Alex_Dimitrov
    вообще пофигу... пусть афганцы переживают, которые оружие побросали и не стали бороться за свои свободы и за права своих женщин... сильно подозреваю, что и им в целом насрать
  • Привет
    Что еще можно ожидать от тех кто подтирает жопу камнем кроме запрета музыки??
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