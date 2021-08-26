Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку
Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно: это относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.
"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина. - Ред.)", - сказал он.
При этом пока женщинам Афганистана рекомендуют все равно оставаться дома - до тех пор, пока все члены группировки не научатся, как правильно себя с ними вести.
Кроме этого, в Афганистане нельзя будет слушать музыку.
"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку. - Ред.) вместо того, чтобы оказывать на них давление", - сказал Муджахид.