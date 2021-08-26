"Слуга народа" Шуляк о возможности отставки спикера Разумкова: Перестаньте искать зраду там, где ее нет

В середине политического сезона отставка спикера ВР Дмитрия Разумкова вряд ли возможна.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк.

"Я не вхожу в орбиту близкого окружения Разумкова, поэтому говорить о возможных кадровых ротациях не могу. На моей памяти, в середине политического сезона спикера ВР не меняли, поэтому причин для обсуждения этой темы прямо сейчас не вижу (хотя мы во многих инициативах ломаем шаблоны и стереотипы, так что загадывать не буду)", - отметила она.

"Разговоры в СМИ о распаде фракции, замене глав комитетов и т.д. ведутся не первый год. Но мы видим, что за время нашей работы мы стали сильнее и еще сплоченнее, чего не скажешь о других фракциях (и вообще об оппонентах). Поэтому следует перестать искать зраду там, где ее нет и наконец объединиться ради общих идей, которые сделают жизнь людей в Украине достойной и счастливой", - добавила Шуляк.

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