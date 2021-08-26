Land Rover, ружье, 6 квартир в Киеве, Ирпене, Одессе и Турции: Дубинский рассказал, чем владеет глава БЭБ Мельник

Новоназначенный глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник владеет рядом квартир, нежилих помещений и автомобилем Land Rover.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт нардепа Александра Дубинского.

"Новоназначенный директор Бюро экономической безопасности в своей декларации в 2020 году отчитался о доходе в 4,379 млн грн, который в основном состоит из предпринимательского дохода его жены и его самого", - говорится в сообщении.

Наличные сбережения семейство Мельник заявило в размере 1,93 млн грн, а на банковских счетах - 43,35 тыс. грн. Также Мельник заявил, что одолжил $40 тыс. Владиславу Лемещак.

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Из жилой недвижимости Вадим Мельник задекларировал несколько квартир в Киеве, Ирпене, Турции и Одессе - всего 6 объектов:



- квартира в Киеве на 159,4 м.кв., приобретенная в 2014 году по заявленной цене 1,1 млн грн (получается 6,9 тыс. грн за квадратный метр, что весьма подозрительно и требует проверки профессиональными оценщиками и налоговыми органами на предмет минимизации);

- квартира в Ирпене на 114,6 м.кв. по номинальной цене 401,1 тыс. грн с 2016 года (цена также требует уточнения после проверки);

- квартира в Ирпене на 74,2 м.кв. по номинальной цене 260 тыс. грн;

- квартира в Ирпене на 46,1 м.кв. по номинальной цене 163,7 тыс. грн с 2014 года;

- квартира в Турции на 75 м.кв. за 2,1 млн. грн., дата приобретения не указана.

"Также чиновник сообщил, что его жена купила в апреле 2020 года квартиру в Одессе на 67,8 м.кв., которая обошлась семейству в 1,13 млн грн. Выходит порядка 16,7 тыс. грн за квадратный метр - ценник выглядит нереальным", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что семейство владеет 9-ю объектами нежилой недвижимости:



- товарно-офисное помещение в Ирпене на 299,8 м.кв., заявленное за 1,38 млн. грн, в собственности с 2016 года;

- нежилое помещение в Ирпене на 106 м.кв., заявленное за 271 тыс. грн;

- нежилое помещение в Ирпене на 104,9 м.кв., заявленное за 367,15 тыс. грн, с 2017 года;

- две кладовых в Киеве общей площадью 5 м.кв., заявленное за 10,3 тыс. грн, с 2013 года;

- место на паркинге в Ирпене на 20,6 м.кв., заявленное за 51,5 тыс. грн, с 2016 года;

- место на паркинге в Киеве на 18,7 м.кв., заявленное за 37 тыс. грн, с 2015 года;

- место на паркинге в Ирпене на 22,1 м.кв., заявленное за 55,3 тыс. грн, с 2016 года;

- земельный участок в Сумской области (с. Велика Чернеччина) на 835 м.кв. заявленный за 1,3 тыс. грн, с 2008 года;

- земельный участок Ирпене на 327 м.кв., заявленный за 140 тыс. грн, с 2016 года.

Также Мельник задекларировал автомобиль Land Rover, марки Range Rover 2014 года выпуска за 1,24 млн грн, который он приобрел в 2017 году. Еще у него есть прицеп Палич Z02614 за 20 тыс. грн. Еще он сообщил о владении немецким охотничьим ружьем Blaser.

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