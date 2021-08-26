Житель Черновцов переклеивал коды в супермаркетах с дешевых товаров на дорогие. Теперь он может сесть на 3 года

Супермаркет оценил свои убытки в 1500 грн.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские выяснили, что в тот день мужчина совершал покупки в магазине и, воспользовавшись отсутствием внимания работников заведения, заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров с дорогих на более дешевые", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли против 35-летнего мужчины дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 3 лет за решеткой.

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