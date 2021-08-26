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Житель Черновцов переклеивал коды в супермаркетах с дешевых товаров на дорогие. Теперь он может сесть на 3 года

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Житель Черновцов переклеивал коды в супермаркетах с дешевых товаров на дорогие. Теперь он может сесть на 3 года
Супермаркет оценил свои убытки в 1500 грн.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские выяснили, что в тот день мужчина совершал покупки в магазине и, воспользовавшись отсутствием внимания работников заведения, заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров с дорогих на более дешевые", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли против 35-летнего мужчины дело о мошенничестве. Теперь ему грозит до 3 лет за решеткой.

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Топ комментарии

  • Valentin Nasus
    Никого не поражает дикость - 3 года за ущерб 1500 грн? В то время, как нанесший ущерб государству на миллионы долларов чиновник отделывается сущей ерундой?
  • violator
    в политике наоборот . наклейку от дорогого политика клеют на дешевое быдло а потом втюхивают лохторату
  • Вальдемар Кепський
    "В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву". Витька Антибиотик
    Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 855
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