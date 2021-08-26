Если экспорт металлолома не запретить в ближайшее время, наша металлургия погрузится в кризис, – нардеп

Правительству следует ввести запрет на экспорт лома, чтобы сохранить отечественную металлургию и защитить экономические интересы страны.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов в комментарии Минпрому. Депутат отметил, что за первые 7 месяцев текущего года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тыс. т лома, что в 20 раз превысило объемы за этот же период в прошлом году. В итоге на украинском рынке возник дефицит необходимого для металлургов сырья, что уже заставляет их сокращать производство. "Экспортная пошлина на лом 58 евро/т оказалась неспособна сдержать рост экспорта: при цене на лом в 500 долл/т его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой. Но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики", - объяснил Магомедов. Он подчеркнул: по оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные лини и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более 1,5 млрд долл валютной выручки.

"Это ударит по стабильности гривны. А сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы", - отметил Магомедов. Он также напомнил, что сегодня основными покупателями украинского лома являются турецкие и приднестровские метпредприятия. Первые пользуются огромной финансовой поддержкой турецкого правительства, вторые – по сути работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, мы своими руками укрепляем позиции основных конкурентов наших металлургов на внешних рынках. По мнению депутата, правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы. "Выбор очевиден. К тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт", - резюмировал Магомедов.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии. В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже вынуждает промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.