YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19
Об этом сообщил главный директор по продуктам YouTube Нил Магон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Дезинформация... распространяется во все общественные сферы, иногда прорываясь в сообщества с огромной скоростью", - написал представитель компании.
В то же время Магон утверждает, что в целом "плохой контент" составляет лишь небольшой процент содержания материалов на YouTube: "Плохой контент составляет лишь крошечный процент из миллиардов видеороликов на YouTube (примерно 0,16-0,18% от общего числа просмотров оказывается содержанием, которое нарушает нашу политику)".
Он добавил, что YouTube ежеквартально удаляет около 10 млн видео, "большинство из которых даже не достигает 10 просмотров". Магон также указал, что удаление дезинформации - это лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над "сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредной дезинформацией".
Критерием для принятия решения о том, какая информация о COVID-19 является вредной, является "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезному вреду в реальном мире", - пояснил Магон. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарство" от COVID-19, или выступления, в которых ставится под сомнение само наличие пандемии в мире.