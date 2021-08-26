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YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19

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YouTube удалил более 1 млн видео с фейками о COVID-19
С февраля 2020 года американский видеохостинг YouTube удалил более миллиона видео, содержащих опасную дезинформацию на тему коронавируса и пандемии.

Об этом сообщил главный директор по продуктам YouTube Нил Магон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Дезинформация... распространяется во все общественные сферы, иногда прорываясь в сообщества с огромной скоростью", - написал представитель компании.

В то же время Магон утверждает, что в целом "плохой контент" составляет лишь небольшой процент содержания материалов на YouTube: "Плохой контент составляет лишь крошечный процент из миллиардов видеороликов на YouTube (примерно 0,16-0,18% от общего числа просмотров оказывается содержанием, которое нарушает нашу политику)".

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Он добавил, что YouTube ежеквартально удаляет около 10 млн видео, "большинство из которых даже не достигает 10 просмотров". Магон также указал, что удаление дезинформации - это лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над "сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредной дезинформацией".

Критерием для принятия решения о том, какая информация о COVID-19 является вредной, является "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезному вреду в реальном мире", - пояснил Магон. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарство" от COVID-19, или выступления, в которых ставится под сомнение само наличие пандемии в мире.

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Топ комментарии

  • Apa6ecka
    Кстати как вам:
    канал Остапа Стахива был заблокирован за размещение видео о протестах во Франции и Греции против ущемления прав невакцинированых.Это что за беспредел?
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Удалили всю правду как всегда. А оставили брехню скоты. Уже набили карманы по самое небалуй!
  • Володимир Білик f5397b1d
    Критерієм для прийняття рішення щодо того, яка інформація є шкідливою, був "консенсус експертів організацій в галузі охорони здоров'я", таких, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Джерело: https://censor.net/ua/n3284717

    Тобто, якщо (уявимо гіпотетично) є зговір акціонерів і чиновників ВООЗ, то викрити їх через глобальні мережі вже неможливо. А окремі ЗМІ з не значною частиною читачів чи глядачів не зможуть вплинути на ситуацію. Де ж хваленна в демократичних країнах свобода слова і думки? Де вільна дискусія? Бо лише аргументованою дискусією можна знайти істину. А власники найбільших інформаційних мереж її (істину) ховають. Хіба це - не зговір?
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