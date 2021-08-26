В "Дії" появится раздел, в котором каждый сможет оставить заявление о согласии стать донором после смерти, - Ляшко

В приложении "Дія" появится раздел, в котором каждый желающий сможет оформить согласие на то, чтобы стать донором после смерти.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Минздрав ведет работу над этой инициативой с Министерством цифровой трансформации.

"Там (в "Дії". - Ред.) должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о высшем проявление жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи. В то же время, информация должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕДИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации). Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов", - объяснил Ляшко.

По словам министра, в обществе всегда есть те, кто "за", и кто - "против". Последние, как правило, нагнетают сильнее - дезинформируют общество.

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