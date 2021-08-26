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Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон

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Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон
В аэропорту Кабула, где сейчас продолжает эвакуация граждан, произошел взрыв.

Об этом в Twitter сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас жертвы неизвестны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - говорится в сообщении.

CNN сообщает, что по словам трех официальных лиц США, взрыв произошел у одного из входных ворот аэропорта и, судя по всему, был нападением террориста-смертника. Толпы афганцев собираются у ворот, пытаясь попасть в аэропорт.

Также читайте: Замминистра обороны Британии о вероятности теракта в аэропорту Кабула: Может произойти в ближайшие часы

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Топ комментарии

  • phantom4
    Интересно, как бы ты предотвратил теракт, зная только район (территория вокруг аэропорта Кабул охренительно большая). Кроме того, зону за забором аэропорта контролируют талибы. Ну ка, дайте дельный1 совет, контрразведчики херовы.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///
    В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
    Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
    Согласно секретной информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, и приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
  • Форум123456789
    странно все это, ведь если верить сруСМИ, когда хорошие парни талибы с которыми можно иметь дело, захватили Кабул, теракты прекратились и эти замечательные люди навели порядок.
    надеюсь сливные бачки у себя в студиях найдут виновных, англов и пиндосов там всяких, но лично я подозреваю там украинский след.
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