Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон
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В аэропорту Кабула, где сейчас продолжает эвакуация граждан, произошел взрыв.
Об этом в Twitter сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас жертвы неизвестны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - говорится в сообщении.
CNN сообщает, что по словам трех официальных лиц США, взрыв произошел у одного из входных ворот аэропорта и, судя по всему, был нападением террориста-смертника. Толпы афганцев собираются у ворот, пытаясь попасть в аэропорт.