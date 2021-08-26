Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон

В аэропорту Кабула, где сейчас продолжает эвакуация граждан, произошел взрыв.

Об этом в Twitter сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас жертвы неизвестны. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем", - говорится в сообщении.

CNN сообщает, что по словам трех официальных лиц США, взрыв произошел у одного из входных ворот аэропорта и, судя по всему, был нападением террориста-смертника. Толпы афганцев собираются у ворот, пытаясь попасть в аэропорт.

Также читайте: Замминистра обороны Британии о вероятности теракта в аэропорту Кабула: Может произойти в ближайшие часы