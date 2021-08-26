Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ, - Кузьмин

Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук его соратник Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ", - отметил он.

Кузьмин также выразил уверенность, что первый иск Медведчука против Украины "может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время".

"В этот раз речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - добавил он.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Первый иск против Украины в ЕСПЧ Медведчук подал 15 июня.