Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш
Об этом заявил представитель украинской стороны на переговорах Сергей Гармаш во время эфира на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", — сказал Гармаш.
Он заявил, что о компромиссах можно будет говорить, когда Россия признает свою причастность к войне на востоке.
"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", — добавил он.