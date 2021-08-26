Новости • Агрессия России против Украины

Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш

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Россия самоустранилась от переговоров в ТКГ в качестве стороны конфликта. Процесс стопорится, - Гармаш
Россия отказалась называть себя стороной конфликта на Донбассе и самоустранилась от переговоров ТКГ.

Об этом заявил представитель украинской стороны на переговорах Сергей Гармаш во время эфира на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта. Переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это реагировать", — сказал Гармаш.

Он заявил, что о компромиссах можно будет говорить, когда Россия признает свою причастность к войне на востоке.

"Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить конфликт, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение с Россией компромиссных вариантов. Но на сегодняшний день, пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", — добавил он.

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Топ комментарии

  • Макс Колесниченко
    Их эта ситуация устраивает, запугивают пропагандой своё стадо баранов тем, что кругом одни враги и плевать им на санкции.
  • Alex Sak 6c4ec793
    Россия никогда не признавала себя стороной конфликта, в том числе при подписании Минска. Если это признание является обязательным условием для выполнения соглашений, то следует взыскать с виновных затраты на ведение бессмысленных переговоров в течение 7 лет.
  • Only
    Цікаво - а хто ж тоді в тристоронній контактній групі є сторонами конфлікту? Невже Україна і ОБСЕ, а Московія - спостерігач?
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