Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей

Районный суд в Москве оштрафовал социальные сети Facebook и Twitter на 15 и 17 миллионов рублей соответственно за отказ хранить данные о российских пользователях в России. Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp отдельно оштрафован на 4 миллиона рублей.

Об этом сообщает Роскомнадзор, информирует Цензор.НЕТ.

Власти России требуют, чтобы интернет-гиганты хранили данные о пользователях из РФ на серверах, физически расположенных внутри страны. Соответствующий закон был принят в России в 2015 году.

В марте 2019 года Facebook анонсировала, что социальная сеть и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp не будут хранить конфиденциальную пользовательскую информацию в странах, нарушающих права человека. Как корпорация планирует определять такие страны — не сообщалось.

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