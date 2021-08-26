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Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей

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Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей
Районный суд в Москве оштрафовал социальные сети Facebook и Twitter на 15 и 17 миллионов рублей соответственно за отказ хранить данные о российских пользователях в России. Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp отдельно оштрафован на 4 миллиона рублей.

Об этом сообщает Роскомнадзор, информирует Цензор.НЕТ.

Власти России требуют, чтобы интернет-гиганты хранили данные о пользователях из РФ на серверах, физически расположенных внутри страны. Соответствующий закон был принят в России в 2015 году.

В марте 2019 года Facebook анонсировала, что социальная сеть и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp не будут хранить конфиденциальную пользовательскую информацию в странах, нарушающих права человека. Как корпорация планирует определять такие страны — не сообщалось.

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Топ комментарии

  • phantom4
    В "Чебурнете" у себя храните, на перфоленте. Бараны кацапские.
  • Алекс Мышкевич
    правильным путем идете, рашкованские таварищи !

    ваше будущее - чебурнет ! Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей - Цензор.НЕТ 9237
  • Дмитрий Ч
    Так по Гуглу сейчас идет суд! Гугл уже сказал, что в случае проигрыша, уйдет из Расеи.
    А Гугл - это не только гугл, а и ютуб, андроид...... Зрелище будет феерическое!!!
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