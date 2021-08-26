Кабмин принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:
- понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
- понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
Отмечается, что благодаря переносу будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд.
Решение Правительста не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и т.д. В то же время работники смогут заблаговременно планировать свой отдых.