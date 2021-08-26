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Возле аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва. Есть погибшие

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Возле аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва. Есть погибшие
В больницы доставлено более 30 раненых. Данные о числе жертв разнятся. По предварительной информации, взрывы устроили террористы-смертники.

Информацию о втором взрыве подтвердил Пентагон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот "Эби" y произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц", - написал в Твиттере представитель ведомства Джон Кирби.

"Мы также можем подтвердить, как минимум, еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Abbey", - добавил он.

В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта.

"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, 6 человек уже скончались по прибытии", - говорится в сообщении медцентра.

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Движение "Талибан" сообщает, что погибших - 11, и среди них есть дети.

По данным Sky News, погибших - как минимум 13.

Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в том числе США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    У этих обезьян, как и у их братух-русских, задача - просто убивать ради убийства.
  • молодой рабочий
    Террористический акт в Кабуле на руку Талибан: российские пропагандисты помогут!

    Для понимания ситуации.

    ИГИЛ в Афганистане не особо жалуют. Причём, сами же талибы.
    По сути, конфликт с талибами и прессинг со стороны международной коалиции привели к тому, что в Афганистане с ИГИЛ было, не настолько катастрофично, как в Ираке или Сирии.
    Кроме того, сейчас талибы всячески стараются себя позиционировать как легитимную власть в Афганистане, с которой международное сообщество должно вести диалог как с равными. А для этого им нужно как можно дольше строить из себя цивилизованных. То есть, хотя бы пару месяцев не забивать женщин камнями, потому, что они умеют читать и не сжигать университеты. И этот взрыв, им, на первый взгляд, ну вообще не на руку… Или?

    Ответственность за взрыв у ворот аэропорта в Кабуле на себя взяло ИГИЛ, то есть, террористическая организация, которая у всех на слуху, даже не смотря на то, что она практически полностью нивелирована. И под таким контекстом в информационное пространство в ближайшее время могут начать массово ретранслировать нарратив о том, что международное сообщество должно объединиться с Талибан в борьбе против ИГИЛ.
    Но, кто осмелится на такое вещание? Конечно же, российские рупоры кремлевской пропаганды.
    Ведь не зря вчера в Кабул прибыло трио российских пропагандистов известных своим информационным участием в кровавых провокациях от Донбасса до Нагорного Карабаха: Александр Коц, Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.
    Вчера приехали, а сегодня уже взорвалось. Не неделю назад и не две недели назад, или 15 августа, когда творился наибольший хаос в столице Афганистана и, реализовать теракт было намного проще, да ещё с куда большими жертвами. Нет - именно сегодня, по приезду российского пропагандистского десанта, курируемого МО РФ и непосредственно находящихся в ведении ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).
    Уверен, что в ближайшее время мы именно от них услышим истошные рассказы про ИГИЛ в Афганистане и недвусмысленные намёки на то, что только Талибан сможет справиться с новой террористической угрозой. Ну, а весь цивилизованный мир должен помочь талибам, фактически их признав.
  • Яр Холодний
    Раньше говорили: «Если ласточки низко летают - это к дождю…».
    Теперь говорят: «Если поблизости появилась съемочная группа «Life news» - жди теракта…».
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