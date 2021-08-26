Возле аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва. Есть погибшие
Информацию о втором взрыве подтвердил Пентагон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот "Эби" y произошел в результате комплексной атаки, которая привела к пострадавшим среди американцев и среди гражданских лиц", - написал в Твиттере представитель ведомства Джон Кирби.
"Мы также можем подтвердить, как минимум, еще один взрыв у отеля "Бэрон", недалеко от ворот Abbey", - добавил он.
В кабульский медцентр поступили более 30 раненых из аэропорта.
"На данный момент в наш хирургический центр в Кабуле прибыло более 30 пациентов из аэропорта, 6 человек уже скончались по прибытии", - говорится в сообщении медцентра.
Движение "Талибан" сообщает, что погибших - 11, и среди них есть дети.
По данным Sky News, погибших - как минимум 13.
Ранее официальные представители ряда западных стран в Кабуле, в том числе США и Великобритании, предупреждали своих граждан об угрозе террористических атак в международном аэропорту афганской столицы.