Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК

Анастасия Тарасюк обзывала украинцем, а также ее ловили пьяной за рулем. Бывшая жена Тарасюка - судья, отправившая под домашний арест протестовавших на Банковой активистов Филимонова и Ратушного.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Слева - новый заместитель директора управления ГБР во Львове Анатолий Тарасюк. Справа - его дочь, студентка юрфака университета имени Шевченко Анастасия Тарасюк, которая называла украинцев "быдлом", реагируя на запрет въезда в Украину какого-то российского рэпера", - сказано в сообщении ЦПК.

В Центре напомнили, что в 2020 году Анастасию задерживали в центре Киева "с явными признаками алкогольного опьянения".

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Бывшая жена Анатолия Тарасюка - судья Печерского суда Кристина Константинова.

"Она отправила под домашний арест активистов Филимонова и Ратушного, которые несколько месяцев назад протестовали на Банковой, а раньше позволяла обыски в Автомайдане", - пишет ЦПК.

Сам Тарасюк в ноябре 2020 года стал руководителем Управления ГБР, которое занимается расследованием преступлений во время Майдана. Против его назначения выступали адвокаты семей героев Небесной сотни.

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"За прошлый год Тарасюк получил за наш с вами счет 1,6 млн грн. Указал, что сэкономил более 1 млн грн и 67 000 долларов", - добавили в ЦПК.