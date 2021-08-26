Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп

Установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, Минэкономики необходимо срочно ввести запрет на экспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Николаенко.

"Для меня удивительно, что не работают пошлины, потому что мы их продлевали. Видимо, это связано в первую очередь с высокой ценой на металл, и их размер не является достаточным для того, чтобы предотвратить экспорт. Минэкономики нужно срочно проводить с металлургами совещание и определить объемы, периоды. Возможно, на какой-то момент ограничивать вообще вывоз", - сказал Николаенко.

По его мнению, Украина должна защитить отечественных металлургов, которые уже начали ощущать дефицит металлолома, являющегося для них стратегическим сырьем, из-за его массового экспорта в последние месяцы.

"Мы можем и должны защищаться. Я изучу этот вопрос и предложу профильному министерству, профильному министру как можно быстрее его рассмотреть, на этой неделе", - пообещал Николаенко.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.

Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. тонн, в мае - 60 тыс. тонн, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. тонн.

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