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Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа

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Байден не намерен переносить сроки окончательного ухода США из Афганистана с 31 августа
Фото: CNN
Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников телеканала, из Белого дома не поступало никаких свидетельств относительно того, что Джо Байден намерен изменить дату 31 августа, как крайнего срока ухода США из Афганистана.

Кроме того, собеседники Sky News отметили, что в администрации США полагают, что за терактами в кабульском аэропорту строит афганское подразделение "Исламского государства".

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Топ комментарии

  • Amber
    Ботва из паРаши ликует , так как в Афгане пришли к власти , друзья кремля , - талибы 😀
    Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡
  • NonCFist
    Предатель США и их союзников, послушная болонка путлера.
  • Володимир Мик
    Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана,

    потому, что ему талибы запретили это делать
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