ЦИК зарегистрировал пять инициативных групп для проведения всеукраинского референдума
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте комиссии.
"Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Комышуваха и пгт Кушугум Запорожского района, в пгт Михайловка Васильевского района, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района (Запорожской области - ред.)", - отметили в ЦИК.
Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:
- "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";
- "Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?";
- "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";
- "Поддерживаете ли Вы легализации игорного бизнеса в Украине?";
- "Поддерживаете ли Вы легализации наркотика марихуана в Украине?".
В ЦИК объяснили, что решение принято на основе обработки документов собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 13 августа в 5 населенных пунктах Запорожской области.
Также ЦИК принял к сведению информацию представителей комиссии, которые направлялись на эти собрания
Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней - с 27 августа по 24 ноября 2021 года включительно.