Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран

В этом году существенно вырос поток туристов, которые едут в Украину из Саудовской Аравии и Катара.

Об этом заявил на брифинге начальник пограничной службы "Борисполь-1" Виталий Титовец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца к нам въехали почти 30 000 только таких иностранных туристов", - сказал Титовец.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл рост туристического потока из Саудовской Аравии в Украине "шансом", который надо "превратить в постоянную практику".

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Государственное агентство Украины по туризму называет страны Персидского залива перспективным направлением для индустрии, пострадавшей от коронавирусных ограничений. В июне агентство пригласило представителей саудовских туристических агентств на экскурсию по Украине, и их положительные отзывы об украинской природе и украинскую кухне, а также гостеприимстве привели к росту туристического потока.