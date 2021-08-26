После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель центра.
"Около 60 человек, пострадавших в результате взрывов в аэропорту Кабула, на данный момент поступили в нашу больницу, в наш хирургический центр", - говорится в сообщении.
Ранее представитель центра сообщал о более 30 раненых, из которых шесть скончались по прибытии.
По данным Sky News, по меньшей мере 13 человек погибли после первого взрыва. Среди погибших есть дети.
Также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель американцев в результате взрывов в Кабуле, впрочем, не уточнили количество жертв теракта.
"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот аббатства (в аэропорту Кабула - ред.) стал результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько граждан США и гражданского населения", - написал Кирби.
Он также подтвердил, что еще один взрыв прогремел возле гостиницы "Baron Hotel" недалеко от аббатства.