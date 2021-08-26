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После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах

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После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах
В неправительственный итальянский медицинский центр в Кабуле Emergency поступили почти 60 раненых из аэропорта. Телеканал Sky News заявил о 113 погибших, а спикер Пентагона обнародовал информацию, что среди погибших есть граждане США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель центра.

"Около 60 человек, пострадавших в результате взрывов в аэропорту Кабула, на данный момент поступили в нашу больницу, в наш хирургический центр", - говорится в сообщении.

Ранее представитель центра сообщал о более 30 раненых, из которых шесть скончались по прибытии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле аэропорта Кабула произошел взрыв, - Пентагон

По данным Sky News, по меньшей мере 13 человек погибли после первого взрыва. Среди погибших есть дети.

Также пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель американцев в результате взрывов в Кабуле, впрочем, не уточнили количество жертв теракта.

"Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот аббатства (в аэропорту Кабула - ред.) стал результатом комплексной атаки, в результате которой погибло несколько граждан США и гражданского населения", - написал Кирби.

Он также подтвердил, что еще один взрыв прогремел возле гостиницы "Baron Hotel" недалеко от аббатства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле аэропорта Кабула произошел не один, а два взрыва. Есть погибшие

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Топ комментарии

  • Krug J
    Главное посмотреть талибам в их "честные и добрые" глаза. И поверьте им, что это не они. И самое главное не открывать ответный огонь, чтобы не провоцировать.
  • Mykola Vovk
    Главное, чтобы они «не пересекли красные линии» (с)
  • Senator S 01a656ec
    Подлолка КУРСК взяла Курс на КАБУЛ....путлер всеХ спасеть... Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3318 Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців - Цензор.НЕТ 3318
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