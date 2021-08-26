Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Динамо" попало в группу Е, где сыграет против немецкой "Баварии", испанской "Барселоны" и португальской "Бенфики". "Шахтер" оказался в группе D - соперниками горняков будут испанский "Реал", итальянский "Интер" и молдавский "Шериф".