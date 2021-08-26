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Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022

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Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Динамо" попало в группу Е, где сыграет против немецкой "Баварии", испанской "Барселоны" и португальской "Бенфики". "Шахтер" оказался в группе D - соперниками горняков будут испанский "Реал", итальянский "Интер" и молдавский "Шериф".

Полностью групповой раунд Лиги Чемпионов выглядит так: 

Группа А

Манчестер Сити (Англия)
ПСЖ (Франция)
РБ Лейпциг (Германия)
Брюгге (Бельгия)

Группа В

Атлетико (Испания)
Ливерпуль (Англия)
Порту (Португалия)
Милан (Италия)

Группа С

Спортинг (Португалия)
Боруссия (Дортмунд, Германия)
Аякс (Нидерланды)
Бешикташ (Турция)

Группа D

Интер (Италия)
Реал (Испания)
Шахтер (Украина)
Шериф (Молдова)

Группа Е

Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Бенфика (Португалия)
Динамо (Киев, Украина)

Группа F

Вильярреал (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Аталанта (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)

Группа G

Лилль (Франция)
Севилья (Испания)
Зальцбург (Австрия)
Вольфсбург (Германия)

Группа Н

Челси (Англия)
Ювентус (Италия)
Зенит (Россия)
Мальме (Швеция)

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