Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтер"а в групповом турнире Лиги Чемпионов 2021-2022
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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Динамо" попало в группу Е, где сыграет против немецкой "Баварии", испанской "Барселоны" и португальской "Бенфики". "Шахтер" оказался в группе D - соперниками горняков будут испанский "Реал", итальянский "Интер" и молдавский "Шериф".
Полностью групповой раунд Лиги Чемпионов выглядит так:
Группа А
Манчестер Сити (Англия)
ПСЖ (Франция)
РБ Лейпциг (Германия)
Брюгге (Бельгия)
Группа В
Атлетико (Испания)
Ливерпуль (Англия)
Порту (Португалия)
Милан (Италия)
Группа С
Спортинг (Португалия)
Боруссия (Дортмунд, Германия)
Аякс (Нидерланды)
Бешикташ (Турция)
Группа D
Интер (Италия)
Реал (Испания)
Шахтер (Украина)
Шериф (Молдова)
Группа Е
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Бенфика (Португалия)
Динамо (Киев, Украина)
Группа F
Вильярреал (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Аталанта (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)
Группа G
Лилль (Франция)
Севилья (Испания)
Зальцбург (Австрия)
Вольфсбург (Германия)
Группа Н
Челси (Англия)
Ювентус (Италия)
Зенит (Россия)
Мальме (Швеция)