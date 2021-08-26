Дело Гандзюк: обвиняемые Мангер и Левин остаются в СИЗО

26 августа Днепровский суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину и Владиславу Мангер. Мангер и Левин остаются под стражей до 24 октября 2021 года.