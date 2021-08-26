Возобновление переговоров по Донбассу в ТКГ началось с напоминания российской делегации трехстороннего характера работы группы, - Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций напомнил российской делегации о трехстороннем характере работы группы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает украинская делегация в ТКГ.

Резников также процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая во время пресс- конференции в Киеве отметила, что стороной конфликта с Украиной является РФ.

"В связи с этим Украинская делагация призвала российскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

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В частности, ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и обеспечить разблокирование работы КПВВ с российской стороны.

Кроме того, в вопросах безопасности РФ призвали обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и реализацию комплекса мероприятий по разминированию ранее определенных 19 участков на линии разграничения.

Отмечается, что украинская сторона направила "ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины".

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В политической части украинская делегация приветствовала разблокирование работы политической подгруппы и призвала российскую сторону сосредоточиться на работе по повестке дня и выполнению решений лидеров государств Нормандского формата.

"Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконфреренцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм. К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "експертку" с неопределенным статусом в качестве консультанта в гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", - подчеркнули в делегации.

Кроме того, на 2 сентября 2021 года запланировано первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения, которое состоится под руководством международного эксперта – профессора Карстена Дребенштедта.

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В рамках заседания подгруппы также подчеркивалась важность открытия со стороны ОРДЛО двух КПВВ и возможность предоставления других госуслуг гражданам Украины по обе стороны линии разграничения. Украинская сторона также активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на неподконтрольний территории.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдения режима прекращения огня", - подытожили в украинской делегации.

Следующее заседание запланировано на 15 сентября.

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