Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский о параде

Мероприятия, проведенные в дни 30-летия восстановления независимости, были направлены на то, чтобы показать миру Украину и ее возможности.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом рассказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 +1".

"Все, что мы делали в эти дни, в дни восстановления независимости прекрасной, я считаю, лучшей страны, мы хотели показать, что у нас есть. Если мы ставим вопрос по Крыму, то мы сделаем это так, что 46 стран приедут и будут нас поддерживать Если мы показываем, что у нас парад, у нас мощная армия, то посмотрите: новая техника, которая едет Майданом, посмотрите, какие у нас самолеты. посмотрите все лидеры всех государств: вот такая она Украина", - подчеркнул глава государства .

Зеленский сказал, что давно мечтает, чтобы мы показывали нашу страну миру, и отметил, что "показывать надо результат".

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