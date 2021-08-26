Новости

Зеленский: Наши достижения в правоохранительной сфере лучше, чем у ряда европейских государств

12 902159
Зеленский: Наши достижения в правоохранительной сфере лучше, чем у ряда европейских государств
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранительная система страны сейчас очищается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "1+1" 26 августа.

"Я считаю, и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", – заявил Зеленский.

Об этом он рассказал в контексте беседы об инвестиционной привлекательности Украины.

"Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса (...) на некоторое время упала", – добавил Зеленский.

По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких, как например, Крымская платформа.

"Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет. Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное", – добавил президент.

Также читайте: Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский про парад

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Петр Дибров 4c656e43
    Вместо аплодисментов ---дикий ржач!
  • Шрек Баблокат
    блин!.. новости из параллельной вселенной..
    ему президент Эстонии прямо в глаза говорит "в Украину вкладывать инвестиции нельзя", потому что МВД, СБУ, ГБР и ГенПрокуратура это часть рейдерского механизма по отжиму собственности инвесторов.. а кадровое наполнение этих силовых органов, организовывает Ермак, Татаров, Портнов с одобрения Зеленского.. получается, главный бенифициар рейдерства - Зеленский..
  • Mganga Zambezi
    "Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2481
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости