Зеленский: Наши достижения в правоохранительной сфере лучше, чем у ряда европейских государств

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранительная система страны сейчас очищается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "1+1" 26 августа.

"Я считаю, и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", – заявил Зеленский.



Об этом он рассказал в контексте беседы об инвестиционной привлекательности Украины.



"Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса (...) на некоторое время упала", – добавил Зеленский.



По его словам, для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких, как например, Крымская платформа.



"Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет. Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное", – добавил президент.

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