Горбулин: РФ сегодня всего лишь больной и высокомерный обломок СССР

Россия, навязывая концепцию "триединого народа", пытается оправдать собственное существование.

Об этом политик и ученый Владимир Горбулин пишет в статье для издания "Факты", сообщает Цензор.НЕТ.

Горбулин обращает внимание на то, что концепция "триединого народа" была сформулирована даже не в Советском Союзе, а до него - в Российской империи, к нарративам которой все чаще обращается современный Кремль.

"Нынешние руководители Российской Федерации отрицают само существование украинского государства и украинской нации всеми возможными и невозможными способами, включая концептуальные. По их убеждению, вопреки документированной истории, логике и здравому смыслу, украинцы (их язык, земля, культура, государственность) – это только проект Генерального штаба Австро-Венгерской империи. При этом вопрос, а как миллионы людей можно заставить веками разговаривать "искусственным" языком, будто бы придуманным шпионами Габсбургов и другими русофобами (например, господами-католиками и униатами из Речи Посполитой), просто игнорируется", - пишет Горбулин.

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Он напоминает, что в современной внешней политике государства руководствуются своими интересами, а не устаревшими мифологемами. Если же противник пытается оспорить наше право на существование - надо не бежать в библиотеку за рукописями и пытаться оправдаться, а опереться на вооруженные силы и дипломатию.

"Московия генерирует пустоту, поглощает все вокруг, причем эта пустота только возрастает. Наполненность жизнью и наполненная жизнь – не для главарей Кремля и возглавляемого ими стада. Объединиться с русскими в "один народ" означает "умножиться на ноль", прыгнуть в пустоту, приобщиться к "агрессивному ничто", - считает Горбулин.

По его мнению, россияне не могут создать современную нацию, потому что постоянно скатываются на имперские пути. Вместо этого они пытаются втянуть другие народы в авантюрное противостояние с мощными государствами евроатлантического мира, заранее обреченное на поражение.

"Полноценно свою территориальную целостность украинское государство сможет восстановить только вместе с восстановлением территориальной целостности Грузии и Молдовы, а полностью гарантировать эту целостность сможет только после "перестройки" РФ, которая предусматривает освобождение ее коренных народов", - считает Горбулин.

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Он предполагает, что "гибридные войны" Московия вскоре может вести "против Новгородской, Уральской, Дальневосточной республик или, скажем, Татарстана, Башкортостана, Кавказского имамата".

Но при этом, по мнению Горбулина, остается высокой и вероятность полномасштабного российско-украинского вооруженного конфликта. "Оборонительная война против Российской Федерации будет крайне жестокой и кровавой, ведь для них это война на уничтожение украинских патриотов и уничтожение украинского государства", - считает он.

По мнению Горбулина, такой войны следует максимально избегать.

"Политические цели, которые должна достичь Украина, не являются узконациональными. И это надо четко артикулировать. Достижение таких целей возможно лишь в случае, если совместные усилия широкой коалиции миролюбивых стран мира будут направлены на принуждение Российской Федерации к миру и "перестройке" постсоветских международных отношений", - отмечает он.

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