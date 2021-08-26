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Россия давила на ряд стран с требованием не участвовать в Крымской платформе, - Зеленский

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Россия давила на ряд стран с требованием не участвовать в Крымской платформе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия давила на участников Крымской платформы, которые намеревались приехать в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил  в эфире программы "Право на власть"

Зеленский заявил: "В целом они (участники Крымской платформы – ред.) поражены. Они поражены потому, что, мне кажется, до последнего каждый из них – кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран (Украина заявляла, что будут представители не менее 30 стран на Крымской платформе – ред.)".

По словам президента, все участники были поражены количеством присутствующих, а также тем, что в Украине им "сразу показали декларацию, сразу пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей, которые занимаются вопросами гуманитарными, пленных по всему миру".

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Все, що можна було сказати кількома словами (якщо знати мову) розмазане десятками слів, які не несуть ніякого "смислового навантаження"... Але якщо б це недолуге користувалося власними мізками, було освічене та спілкувалося мовою, а не "сценарієм від авторського колективу студії Квартал-95", то може й був би хоч якийсь результат за підсумками цієї платформи (перемовини Прем'єр-міністрів, наради міністрів закордонних српав, міністрів оборони, очільників рад нацбезпеки і тп.). А так звели всю "Кримську платформу" до "Конгресу перших лядєй"... ІМХО
  • Герхард
    Многабукаф ниочем.
    Эта коалиция существует без ЗЕ и его ********* начинаний с 2016 года.
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