Россия давила на ряд стран с требованием не участвовать в Крымской платформе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия давила на участников Крымской платформы, которые намеревались приехать в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть"

Зеленский заявил: "В целом они (участники Крымской платформы – ред.) поражены. Они поражены потому, что, мне кажется, до последнего каждый из них – кто-то сразу отреагировал, кто-то сомневался, на кого-то большое было давление – это не секрет – от России: они звонили им прямо по телефону на уровне министров иностранных дел, на уровне лидеров – лидерам. Все сомневались, что будет 30 стран (Украина заявляла, что будут представители не менее 30 стран на Крымской платформе – ред.)".

По словам президента, все участники были поражены количеством присутствующих, а также тем, что в Украине им "сразу показали декларацию, сразу пошли в офис Крымской платформы, показали молодую команду профессиональных людей, которая уже создает сеть таких же людей, которые занимаются вопросами гуманитарными, пленных по всему миру".

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