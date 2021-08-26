Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана в связи с терактами в Кабуле
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших в результате терактов в Кабуле (Афганистан).
"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", – написал Зеленский в Твиттер, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что необходимо совместными усилиями эвакуировать оставшихся в афганской столице.
"Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", – сказано в сообщении.