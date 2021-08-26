Член Высшего совета правосудия Маловацкий забыл внести в декларацию $230 тыс. наличными, - СМИ

Алексей Маловацкий утверждает, что забыл, что у него были эти деньги. Также, согласно его декларации, дом площадь 450 кв. м. ему удалось построить всего за 2 месяца.

Речь об этом идет в расследовании издания "Про суд", сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас Алексей Маловацкий исполняет обязанности главы Высшего совета правосудия. Членом ВСП он был назначен в мае 2015 года, повторно его избрали в этот орган в феврале 2019 года. Повторое избрание состоялось вопреки тому, что эту должность одно и то же лицо не может занимать два срока подряд.

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Редакция "Про суд" проанализировала доходы семьи Маловацкого по всем имеющимся в публичном доступе декларациям.

"Член ВРП регулярно имеет высокую зарплату. Больше всего ему выплатили в 2019-м - аж 3,к млн грн. До этого на пару с женой продал столичную квартиру. Жена чиновника - Наталья Маловацкая работает частным нотариусом. Наиболее плодотворным для нее оказался 2017 год, когда она заработала 1,6 млн грн, не считая половины проданной квартиры", - пишет издание.

Маловацкий владеет квартирой площадью 43 квадратных метра на ул. Саксаганского в центре Киева. Согласно договору ипотеки, до 2017 года он должен был выплатить за нее более 1 млн грн (120 тыс. долларов). Жена члена ВСП Наталья Маловацкая в 2017 году купила в доме на этой же улице 2 квартиры - площадь 57 и 64 квадратных метра. Их общая стоимость - 6,87 мнл грн (258 тыс. долларов). В 2018 году жилье объединили - получилась одна трехкомнатная квартира площадью 118 квадратных метров. Согласно независимой оценке, две квартиры семьи Маловацких вместе стоят почти 11 млн грн.

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"29 марта 2017 года Маловацкий подал ежегодную декларацию за 2016 год, где указывает, что у семьи есть 190 000 долларов наличности. В этот же день они покупают первую квартиру в Royal Tower. А через 18 дней подает исправленную декларацию за это же год, где уже указывает, что наличных у них 420 000 долларов. Вы верите, что член ВРП забыл о 230 000 долларов кэша?" - пишет "Про суд".

Также у семьи есть два земельных участка в Горбовичах на Киевщине. На них размещен дом площадью 445 квадратных метров. В доме 8 комнат, тренажерный зал, лифт и зимний сад. В момент регистрации жилье стоило более 260 тыс. долларов. Происхождение этих денег неизвестно.

"Интересно, что согласно техническому паспорту, имение строилось с ноября по декабрь 2012-го, то есть около двух месяцев. Однако, по спутниковым фото, помещение уже имело отремонтированный вид еще в мае 2011 года. Это говорит о том, что Маловацкий просто солгал в официальном документе. Очевидно, строительство было самовольным, без соответствующего разрешения государственного строительного контроля, а затем легализировалось без уплаты штрафа", - предполагает "Про суд".