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Первая смерть от штамма коронавируса "Дельта" зафиксирована в Черновицкой области

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Первая смерть от штамма коронавируса "Дельта" зафиксирована в Черновицкой области
В Черновицкой области умер 66-летний пациент, у которого диагностировали штамм "Дельта". Это первая смерть от индийского варианта коронавируса в регионе. Известно, что мужчина был не вакцинирован от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Zaxid.net.

Как рассказала изданию главный санитарный врач области Наталья Гопко, положительный анализ на определение штамма коронавируса скончавшегося пациента находился среди 72 образцов, из которых в 54 подтвердился варианты "Дельта".

"Можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", - уточнила она.

По ее словам, среди всех выявленных случаев штамма "Дельта" нет ни одного, кто вакцинировался от коронавируса.

На сегодняшний день, отмечает издание, в Черновицкой области около 20 человек со штаммом "Дельта" находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.

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  • Valery Greff
    Хе-хе. Снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5354
  • Игорь Монахов
    Интересно, подразумевается «конец игры»? И на какой по счёту вакцине? Премьер-министр Израиля говорит, что дважды вакцинированные находятся в зоне риска, и призывает всех срочно сделать третью прививку . По его словам, наиболее уязвимыми теперь являются привитые двумя дозами !!!, которые ошибочно думают "будто они защищены". Поэтому им срочно требуется третья доза, а пока они её не получили, им следует остерегаться "пуще прежнего".!!! (с)
  • Valery Greff
    Хе-хе. И снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 9763
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