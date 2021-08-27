"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула
14 29344
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием деятельности боевиков.
ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira— SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021