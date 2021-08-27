Новости • Захват власти в Афганистане

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщила SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием деятельности боевиков.

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Топ комментарии

  • Al Makarski
    По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи."Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
  • Al Makarski
    "Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое."Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул."
  • user009
    Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 5105
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