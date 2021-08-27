Гостиный двор в Киеве взят под государственную охрану. Это первый шаг для противоаварийных работ в нем, - Минкультуры
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
"Установление государственной охраны - первый шаг для того, чтобы начать в Гостином дворе срочные противоаварийные работы, пока с учетом мнения специалистов, общества, будет утверждена концепция развития Гостиного двора и разработаны научно-проектную документацию", - цитирует пресс-служба министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
Ранее охрану осуществляли частные охранники арендатора.
Как сообщалось, 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятника "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил охранный номер.
18 июня Фонд государственного имущества Украины передал "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.