Гостиный двор в Киеве взят под государственную охрану. Это первый шаг для противоаварийных работ в нем, - Минкультуры

С 26 августа национальный памятник "Гостиный двор" находится под государственной охраной Национальной полиции Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Установление государственной охраны - первый шаг для того, чтобы начать в Гостином дворе срочные противоаварийные работы, пока с учетом мнения специалистов, общества, будет утверждена концепция развития Гостиного двора и разработаны научно-проектную документацию", - цитирует пресс-служба министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд госимущества передает Гостиный двор в сферу управления Минкультуры, - Ткаченко

Ранее охрану осуществляли частные охранники арендатора.

Как сообщалось, 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятника "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил охранный номер.

18 июня Фонд государственного имущества Украины передал "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

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