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COVID-19 в Украине: впервые с начала лета число инфицированных за сутки превысило 2000 человек, умерли - 66

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COVID-19 в Украине: впервые с начала лета число инфицированных за сутки превысило 2000 человек, умерли - 66
По состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине зафиксировано 2 032 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 253 человек, умерли 66.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"За сутки 26 августа 2021 в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 127, медработников - 46)", - сказано в сообщении.

Согласно данным Минздрава за минувшие сутки госпитализированы - 838 человек, летальных случаев - 66, выздоровели - 1253 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 23049 человек, методом ИФА - 7219 человек, экспресс-тестами - 23218 человек.

За все время пандемии в Украине заболел  2 280 203 человек; выздоровели - 2 204 682 человек; летальных случаев - 53 632; проведено ПЦР-тестов - 11 903 521.

Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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Подробнее о заболеваемости и вакцинацию от COVID-19 - по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5 

Напомним, днем ранее, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае инфицирования и 45 летальных случаях.

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Топ комментарии

  • юра Лонг
    Та хоч 66 тыс.никого это не испугает. Ковидмафии никто не верит. Хватит по паркам и скверам уже прятались. И шо? Кроме уколотых заболевших нет среди знакомых.
  • Паравоз
    Не знаю, существует ли на самом деле коллективный разум, но что касается коллективного безумия - в этом нет ни малейших сомнений!
  • Андерсен a4cbf7de
    Процесс пошел ... Но у нас пока почему то все " зеленое".. наверное власти ждут даты прохождения 1 сентября... С октября все по настоящему и начнется... Как выясняется ни вакцинация ни то что переболел защитного иммунитета не дает( ну может на 3 -6 месяцев, у кого как) при этом они все равно являются носителями ( даже если сами не чувствуют болезни). народ устал и уже полностью " забил" на какую либо защиту ( маски, дистанцию и т.д) Все заявление ученых и медиков двухлетней и даже годичной давности оказались пустым сотрясением воздуха. По сути до сих пор ни кто не знает о ковиде ничего...
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