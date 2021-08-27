В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки - 173,4 тыс. человек

Новый рекорд прививок за сутки! 26 августа 2021 г. против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Одну дозу получили 55 908 человек полностью иммунизированы - 117 527 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В Минздраве отметили, что в течение суток работала 1051 мобильная бригада, 2974 прививочных пункта, 332 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу - 5 208 198 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 427 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 636 045 прививок.

Подробнее о заболеваемости и вакцинации от COVID-19 сожно ознакоиться по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей